سفير مصر بالكاميرون يكشف اشتراطات دخول المباريات بالبطولة الإفريقية

كشف السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، آخر الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مضيفا:" الكاميرون تستعد كعروس مقبلة علي الزواج".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:"المنتخب الوطني سيسافر يوم السبت صباحا ومن المتوقع وصول البعثة في الساعة السابعة مساءا".

وأوضح:" الكاميرون تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة صحية مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة بالبطولة من خلال التنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة في الكاميرون".

وأردف:" اشتراطات دخول ملاعب بطولة إفريقيا هي الحصول علي جرعتي لقاح كورونا وتحليل pcr لم يمر عليه أكثر من 72 ساعة".