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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول الزيتون الأسود

الزيتون
الزيتون

فوائد صحية عديدة لتناول الزيتون الأسود فهو مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات A و C و B و E و K والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. إلى جانب ذلك ، فإن معظم محتواها من الدهون أحادية غير مشبعة (دهون صحية).يحتوي هذا الزيتون أيضًا على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة الطبيعية. يمكن أن يوفر إضافة الزيتون الأسود  إلى نظامك الغذائي اليومي العديد من الفوائد الصحية

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1.يعزز صحة الجلد


يحتوى الزيتون  على مركبات الفينول ، لحماية الجلد من الضرر المزمن الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية. كما أنه بمثابة طارد للجذور الحرة. لذلك، فإن تضمين الزيتون في نظامك الغذائي قد يحسن صحة بشرتك.

2.يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

الزيتون غني بالبوليفينول ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد. تحمي هذه المركبات الخلايا وأغشية الخلايا من الجذور الحرة أو الأضرار الخارجية ومن المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. إلى جانب ذلك، قد يعيق الأوليوروبين الموجود في هذا الزيتون بقاء الخلايا السرطانية.

3.يساعد في فقدان الوزن


يحتوي الزيتون على مضادات أكسدة قوية وتساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الحميد. قد يمنع تناول الزيتون أيضًا تطوره. قد تعيق هذه العوامل زيادة الوزن غير المرغوب فيه.

 

4.يساعد في إدارة مرض السكري

 

مؤشر نسبة السكر في الدم لزيتون الأسود منخفضة،  يوفر الزيتون تأثيرات شبيهة بالأنسولين وقد أظهر خصائص كبيرة مضادة لمرض السكري علاوة على ذلك، له تأثيرات وقائية ضد الإجهاد التأكسدي، والالتهابات، وارتفاع السكر في الدم، وفرط ارتفاع مستويات الدهون في الدم.

الزيتون الزيتون غني بالبوليفينول الفيتامينات الكالسيوم الحديد

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