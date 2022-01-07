سفير مصر بالكاميرون: منتخب مصر يصل السبت وحضور المباريات بضوابط

كشف السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، آخر الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مضيفا:" الكاميرون تستعد كعروس مقبلة علي الزواج".

وأوضح السفير مدحت المليجي خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"،:" الموعد المتوقع أن يصل المنتخب يوم السبت الساعة 6 مساء، وكان الموعد المتفق عليه يوم الجمعة، إلا أن الجهاز الفني رأي أن يتم تأجيل السفر يوم، باعتبار أنه لا يوجد نية للعب مباراة ودية قبل خوض المباريات الرسمية".

وأوضح:" الكاميرون تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة صحية مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة بالبطولة من خلال التنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة في الكاميرون".