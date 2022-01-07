حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

أعلن مغني الراب ويجز التوقف عن إحياء الحفلات لفترة من الوقت، بعد الانتهاء من حفله المقرر مساء اليوم الجمعة، في فاميلي بارك الرحاب، المؤجل من احتفالات رأس السنة.

ونشر ويجز عبر خاصية الاستوري الخبر المفاجيء قائلا:" عايز أقول إني هاجد بريك من الحفلات بعد حفلة بكره.. محتاج شوية وقت لنفسي.. مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده.. متحمس أشوفكم بكره وكل سنة وكل اخواتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

ويجز

يحيى الرابر ويجز حفلا غنائيا، اليوم الجمعة 7 يناير، بـ فاميلى بارك بالتجمع الخامس بمشاركة مغني الراب ليجي سي، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و500 جنيه.

وكان من المفترض أن يقام الحفل يوم 31 ديسمبر، ولكن تم تأجيله نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وطرح مطرب الراب ويجز، عبر “يوتيوب” ديو غنائيا مع مطرب الراب المغربى طه فحصى “الجراند توتو “ في أغنية جديدة حملت اسم ”مش خالصة" .

وتعد هذه الأغنية هي التعاون الأول بينهما، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

مسلسل بيمبو

بدأ عرض أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي "بيمبو"، الذي يشكل أول تجربة تمثيلية لـ "ويجز".

وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشاكل، التي تولد مواقف طريفة.

وكشف عمرو سلامة، مخرج المسلسل، أنه اختار ويجز قبل عامين وليس استغلالا لنجاحه، ويظهر ويجز خلال العمل كممثل فقط ولن يغني.

وأوضح “ويجز” أنه يقوم بأول دور تمثيلي له، ويقدم شخصية محورية يحاول فيها تقديم كل ما بوسعه ليكون عند حسن ظن المخرج عمرو سلامة الذي اختاره للدور، مؤكداً أن هذا العمل سيحدّد ما إذا كان سيكمل في مشوار التمثيل أم لا.

مسلسل "بيمبو" بطولة نخبة من النجوم الشباب من بينهم أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وسينتيا خليفة وغيرهم، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ومن تأليف محمد أديب، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.