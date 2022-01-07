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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية.. وهذا الهاتف يحقق لسامسونج مبيعات هائلة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

أبرز ضحاياها توم كروز ومؤسس فيسبوك.. التزييف العميق تقنية خطيرة يمكن استغلالها بشكل سلبي يضر المجتمعات


توفر تقنية التزييف العميق Deepfake، غطاءا تقنيا للمجرمين و المسيئين الذين يتلاعبون بالآخرين لإذلالهم وإيذائهم أو ابتزازهم، وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تستخدم لإنشاء إبداعات رقمية يمكنها التعلم واتخاذ قرارات ذكية من تلقاء نفسها باستخدام خوارزميات التعلم الآلى من خلال التكرار لتشفير عشرات الصور للوجوه من زوايا مختلفة يمكن أن تستبدل وجه وصوت شخص بآخر.

 

لهذا السبب.. جوجل تستحوذ على شركة أمن سيبراني إسرائيلية بـ 500 مليون دولار


استحوذت شركة جوجل Google الأمريكية، على شركة إسرائيلية ناشئة تدعى Siemplify، من خلال صفقة بقيمة 500 مليون دولار، حيث تعمل عملاقة البحث على تعزيز مبادرتها الأمنية السحابية Chronicle، وفقا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

 

سامسونج باعت 10 ملايين وحدة.. أكثر هواتف جلاكسي الذكية مبيعا في 2021


حقق هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، نجاحا كبيرا بين المستهلكين خلال العام الماضي، حيث أكدت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة أنها باعت أكثر من 10 ملايين وحدة من S20 FE، منذ طرحه في الربع الرابع من عام 2020.

 

تنافس ساعات سامسونج وهواوي.. مواصفات ساعة جارمن الذكية الجديدة


أعلنت شركة جارمن Garmin، عن ساعة ذكية جديدة تحت اسم Venu 2 Plus، عبر مؤتمر الأجهزة النقالة العالمي بلاس فيجاس CES 2022، والتي تمتاز بجسم مصنوع من الاستانلس ستيل مقابل سعر 450 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري).

 

يحول إلى لابتوب.. أسوس تكشف عن ZenBook 17 Fol


كشفت شركة أسوس Asus، ضمن فعاليات معرض الأجهزة النقالة العالمي CES 2022، عن جهاز لوحي كبير قابل للطي يسمى ASUS ZenBook 17.

 

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