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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج باعت 10 ملايين وحدة.. أكثر هواتف جلاكسي الذكية مبيعا في 2021

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S20 FE

حقق هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، نجاحا كبيرا بين المستهلكين خلال العام الماضي، حيث أكدت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة أنها باعت أكثر من 10 ملايين وحدة من S20 FE، منذ طرحه في الربع الرابع من عام 2020.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجعل إجمالى الوحدات المباعة من هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، واحدا من أكثر هواتف Galaxy الذكية مبيعا خلال العام الماضي.

 

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وأكدت التقارير السابقة أن هاتف جلاكسي S20 FE كان أحد أكثر الأجهزة شعبية من حيث اهتمام المستهلكين بعد أن طرحته سامسونج خلال الصيف الماضي.

وأكدت التقارير إلى أن سامسونج قد جمعت 13.5 مليون مبيعات من سلسلة Galaxy S21 الرائدة، وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S21 FE المعلن حديثا يمكنه أن يضاهي نجاح الإصدار السابق.


سعر ومواصفات هاتف Galaxy S20 FE

 

أتاحت سامسونج هاتفها الذكي Galaxy S20 FE، للبيع في الولايات المتحدة أوائل شهر أكتوبر 2020، بسعر 700 دولار (أي ما يعادل 11.032 جنيها مصريا).


ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، وتدعم تقنية HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، وتم تصنيف هيكل الهاتف وفقا لمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.


وجاء هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، متصلة بكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.


ويتم تشغيل هاتف Galaxy S20 FE 5G، بمعالج كوالكوم من نوع  Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بينما تعمل نسخة الجيل الرابع 4G من الهاتف بمعالج من نوع Exynos 990، متصل بمودم LTE.


ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S20 FE، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر بسعة تخزينية واحدة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم  6 جيجابايت، وبسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Samsung reportedly sold 10 million S20 FE units last year
هاتف سامسونج Galaxy S20 FE
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