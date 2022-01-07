عبر google earth.. الحالة المرورية في القاهرة اليوم الجمعة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

وأكدت آية جمال مقدمة البرنامج، أن معظم الشوارع خالية، لأن اليوم الجمعة، و الجميع كان إجازة رسمية أمس بمناسبة عيد الميلاد، و الجميع فى المنازل.

وتابعت أن هناك مشكلة وهى ظهور الشبورة، على معظم الطرق، وهي ما تحجب الرؤية، ولكن كوبري أكتوبر رايق.

رفعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة في أنحاء الجمهورية، والجهات المعنية، حالات الطوارئ وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، برصد تكاثف للسحب، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب الدلتا، وبعض المناطق من القاهرة الكُبرى.

وخلال فصل الشتاء، والتقلبات الجوية وهطول الأمطار من كل عام، ترفع الإدارة العامة لـ المرور، حالة الطوارئ من خلال غرفة العمليات ورصد حالة الطرق الرئيسية وذلك للتدخل في حالات الطوارئ الناجمة عن الطقس السيء، حفاظا على أرواح المواطنين، وتقليل معدلات الحوادث على الطرق.

الانشغال بغير الطريق

كما ينصح خبراء المرور دوما، بضرورة عدم الانشغال بأشياء غير الطريق خلال القيادة، والتي يأتي على رأسها التحدث في الهاتف المحمول، بالإضافة لتناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة أثناء القيادة، وأيضا الانشغال بأشياء داخل السيارة مع عدم النظر إلى الطريق.

مسافات الأمان

تظهر خلال فصل الشتاء، ظواهر الشبورة والأمطار التي تصل إلى حد السيول، وهو ما يتسبب في حوادث الاصطدام الناتجة عن عدم مراعاة مسافات الأمان بين السيارات، وهو ما تنصح به الإدارة العامة للمرور، بضرورة الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كم/س، وذلك عقب الدراسات التي أثبتت أن نسبة 30% من حوادث الطرق ترجع لعدم ترك مسافات الأمان، وعلى قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه دوما الانتباه للإشارات الصادرة عن المركبة الأمامية سواء إشارات الفرامل أو الجانبية.

الأضواء المبهرة

وتشمل أساسيات القيادة الآمنة على الطرق، عدم استخدام الأضواء المبهرة حال القيادة، وعدم استخدامها حال القيادة داخل المدينة أو في الأماكن السكنية نظرا لكونها تمنع الرؤية عن السيارة المقابلة لمدة تقارب الـ 7 ثوانٍ وهو ما ينجم عنه حادث.

صيانة السيارة

وتأتي ضمن أولويات القيادة الآمنة، الحفاظ على عمليات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل الكشف الدوري على إطارات السيارات لمعرفة صلاحيتها، وأيضا أعطال أجهزة الفرامل التي يجب التأكد من تشغيلها بالصور الكاملة الصحيحة لتجنب حوادث الطرق، والتأكد أيضا من سلامة المرايات الخاصة بالسيارة، مع إجراء الصيانة الدورية لميكانيكا السيارة تجنبا لتعطلها وتعطيل حركة سير السيارات.

تخطي السيارات

تخطي السيارات أو كما يشاع عنه "الغرزة"، من أخطر الأشياء ضمن قيادة قد تؤدي لحادث، حيث يرى خبراء المرور ضرورة رؤية الجانب الأيسر للسيارة قبل تخطي السيارة الأمامية، فالقادم من الخلف قد يصطدم بالسيارة حال تخطيها السيارة الأمامية، أيضا استخدام الإشارات الضوئية الجانبية قبل التخطي، وقبل الدخول إلي الشوارع الجانبية بوقت كاف، وينصح بعدم التخطي في حالات الطقس السيء إلا في حالات الضرورة.

السرعات القانونية والمخدرات

تدخل القيادة تحت سرعات مرتفعة بالسيارات، ضمن أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق، وهو ما تناشد به دوما الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، ضمن شعارات "أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل"، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وهو واحد من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق.