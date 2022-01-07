عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على خط إغاثة الطرق.. تفاصيل

الطرق
الطرق

قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن خط إغاثة الطرق يحمل رقم 01221110000، موضحة أن أى شخص يتعرض لـ مشكلة على الطرق عليه الاتصال على هذا الرقم.


استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

وأكدت آية جمال مقدمة البرنامج، أن معظم الشوارع خالية، لأن اليوم الجمعة، و الجميع كان إجازة رسمية أمس بمناسبة عيد الميلاد، و الجميع فى المنازل.

وتابعت أن هناك مشكلة وهى ظهور الشبورة، على معظم الطرق، وهي ما تحجب الرؤية، ولكن كوبري أكتوبر رايق.

رفعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة في أنحاء الجمهورية، والجهات المعنية، حالات الطوارئ وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، برصد تكاثف للسحب، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب الدلتا، وبعض المناطق من القاهرة الكُبرى.

وخلال فصل الشتاء، والتقلبات الجوية وهطول الأمطار من كل عام، ترفع الإدارة العامة لـ المرور، حالة الطوارئ من خلال غرفة العمليات ورصد حالة الطرق الرئيسية وذلك للتدخل في حالات الطوارئ الناجمة عن الطقس السيء، حفاظا على أرواح المواطنين، وتقليل معدلات الحوادث على الطرق.

الانشغال بغير الطريق
كما ينصح خبراء المرور دوما، بضرورة عدم الانشغال بأشياء غير الطريق خلال القيادة، والتي يأتي على رأسها التحدث في الهاتف المحمول، بالإضافة لتناول المأكولات والمشروبات داخل السيارة أثناء القيادة، وأيضا الانشغال بأشياء داخل السيارة مع عدم النظر إلى الطريق.

مسافات الأمان
تظهر خلال فصل الشتاء، ظواهر الشبورة والأمطار التي تصل إلى حد السيول، وهو ما يتسبب في حوادث الاصطدام الناتجة عن عدم مراعاة مسافات الأمان بين السيارات، وهو ما تنصح به الإدارة العامة للمرور، بضرورة الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كم/س، وذلك عقب الدراسات التي أثبتت أن نسبة 30% من حوادث الطرق ترجع لعدم ترك مسافات الأمان، وعلى قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه دوما الانتباه للإشارات الصادرة عن المركبة الأمامية سواء إشارات الفرامل أو الجانبية.

الأضواء المبهرة
وتشمل أساسيات القيادة الآمنة على الطرق، عدم استخدام الأضواء المبهرة حال القيادة، وعدم استخدامها حال القيادة داخل المدينة أو في الأماكن السكنية نظرا لكونها تمنع الرؤية عن السيارة المقابلة لمدة تقارب الـ 7 ثوانٍ وهو ما ينجم عنه حادث.

صيانة السيارة
وتأتي ضمن أولويات القيادة الآمنة، الحفاظ على عمليات الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل الكشف الدوري على إطارات السيارات لمعرفة صلاحيتها، وأيضا أعطال أجهزة الفرامل التي يجب التأكد من تشغيلها بالصور الكاملة الصحيحة لتجنب حوادث الطرق، والتأكد أيضا من سلامة المرايات الخاصة بالسيارة، مع إجراء الصيانة الدورية لميكانيكا السيارة تجنبا لتعطلها وتعطيل حركة سير السيارات.

تخطي السيارات
تخطي السيارات أو كما يشاع عنه "الغرزة"، من أخطر الأشياء ضمن قيادة قد تؤدي لحادث، حيث يرى خبراء المرور ضرورة رؤية الجانب الأيسر للسيارة قبل تخطي السيارة الأمامية، فالقادم من الخلف قد يصطدم بالسيارة حال تخطيها السيارة الأمامية، أيضا استخدام الإشارات الضوئية الجانبية قبل التخطي، وقبل الدخول إلي الشوارع الجانبية بوقت كاف، وينصح بعدم التخطي في حالات الطقس السيء إلا في حالات الضرورة.

السرعات القانونية والمخدرات
تدخل القيادة تحت سرعات مرتفعة بالسيارات، ضمن أبرز العوامل المؤدية لحوادث الطرق، وهو ما تناشد به دوما الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، ضمن شعارات "أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل"، لا سيما القيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وهو واحد من أهم الأسباب المؤدية لحوادث الطرق.

 

خط إغاثة الطرق الطرق إغاثة الطرق حالة الطرق سيولة مرورية الشبورة

ترشيحاتنا

كأس الأمم الإفريقية .. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير قبل السفر للكاميرون

الأرصاد تحذر من شبورة مائية تحجب الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة.. فيديو

دعاء يوم الجمعة ووقت ساعة الإجابة فيه.. مكتوب ومؤثر

حكم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.. هل يسقط فريضة الصلاة؟

عشاق الدفع الرباعي .. جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية |صور

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 7-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

غدا .. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بـ دسوق في كفر الشيخ

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

حفاظا على حالته النفسية .. ويجز يعلن اعتزال الحفلات مؤقتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ