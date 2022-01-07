سفير السعودية: العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات عبثية

أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، أن العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية، في إشارة إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة التي تمس سيادة وأمن المملكة ودول الخليج، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بخاري إن المملكة تأمل ألّا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية وتنفيذ أجندات دول وتنظيمات إرهابية مناوئة لها، حسب وصفه.

واتهم السفير السعودي حزب الله اللبناني بانتهاج سلوك عسكري إقليمي يهدد الأمن القومي العربي، وطالب الحكومة اللبنانية بوقف هيمنة حزب الله -الذي وصفه بالإرهابي- على مفاصل الدولة، وإنهاء حيازة السلاح خارج إطار الدولة.

وتأتي تصريحات بخاري ردا على خطاب من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الاثنين الماضي، الذي وجه خلاله العديد من الاتهامات إلى السعودية.

وتدهورت العلاقات بين السعودية ولبنان أكتوبر الماضي، فاستدعت المملكة بخاري من بيروت، وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، على وقع تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، لكن وزير الخارجية السعودي اعتبر يومها أن المشكلة تكمن "في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.