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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعداداً لـ طرحها اليوم.. آيتن عامر تنشر برومو جديد لأغنيتها "بناقص"

آيتن عامر
آيتن عامر

طرحت الفنانة آيتن عامر، برومو جديد لأغنيتها “بناقص” تمهيداً لطرح الأغنية بشكل اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

نشرت آيتن عامر، البرومو من خلال صفحتها الرسمية على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “برومو أغنيتى الجديدة، هتشوفوها كاملة النهارده على يوتيوب بإذن الله الساعة ٨ بليل.. يا رب تعجبكوا".

 

وكانت آيتن عامر، قد طرحت برومو أول للأغنية من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “أخيرا وبعد ١٨ سنة تأجيل، أول أغنية ليا هتنزل يوم ٧ يناير والحقيقة هو يوم مميز جدا، و ربنا يستر .. شكرا لشركة لايف ستايلز ستوديوهات اللى تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه”.


مع فريق عمل من أهم الفنانين فى الوسط الفنى أغنية بناقص الحان وليد سعد وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم:.


وأضافت "صورنا الكليب إمبارح الحمد لله و بشكر أختى وصاحبتى  على تعبها و مجهودها و كل الكرو اللى بجد تعبوا و اشتغلوا ٢٤ ساعة بلا توقف ولا راحة.

 

كما تابعت "شكرا لمدير التصوير حبيبى ( محمد عز العرب ) و كل الكرو بتاعة ، و شكر خاص لـ أحمد مبارز صديقى العزيز مصور الفوتوغرافيا على اهداءه صور دى الاغنية اهداء منى لكل بنت لان فكرة الكليب بتناقش موضوع مهم و فيه رسالة بسيطة هتعجبكم جدا.


واختتمت "اما بقى الولاد اللى الاغنية هتتبعت لهم كتير من أرقام مجهولة الفترة الجاية مش هقولهم غير كلمة واحدة ( أنا اسفة )".


يذكر أن أغنية "بناقص" أول عمل غنائي لأيتن عامر، واستغرق تنفيذها أكثر من عام وهي ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

ايتن عامر بناقص محمد عز العرب تامر حسين وليد سعد احمد ابراهيم

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