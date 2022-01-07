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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا كودياك موديل 2021 في الإمارات

سعر سكودا كودياك
سعر سكودا كودياك موديل 2021 في الامارات

تتألق علامة سكودا الألمانية داخل السوق الاماراتي للسيارات بإصداراتها المتنوعة، ومن بينها "كودياك" موديل 2021 من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، التي تتمتع بتصميم خارجي و داخلي مبهر.

 

تأتي طرازات سكودا كودياك موديل 2021 عبر إصدارين، النسخة الأولى مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 150 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك، أما المحرك الثاني سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

زودت سيارة سكودا كودياك موديل 2021 اذات الخمسة مقاعد، بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وتحتوى  سيارة سكودا على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

وتـاتي  سيارة سكودا كودياك موديل 2021  ذات السبعة مقاعد، بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، مثل وسائد هوائية جانبية، وشاشة عدادات رقمية، وتحكم كهربائى فى غلق وفتح باب الشنطة الخلفية، ومقاعد فرش جلد، وجنوط رياضية 18 بوصة.

تتوافر طرازات كودياك بمصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكراسي كهربائية.

أسعار سكودا كودياك موديل 2021:

الفئة الأولى  ACTIVEبسعر110000 درهم.

الفئة الثانية  ACTIVE بسعر130000 درهم.

الفئة الثالثة  STYLE بسعر140000 درهم.

الفئة الرابعة STYLE بسعر157000 درهم.

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