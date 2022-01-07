وفقا لصحيفة ليكيب.. صفقة هالاند تكبد خزينة أي نادي 300 مليون يورو

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تكاليف صفقة انتقال النرويجي ٱرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني الى اى نادي يرغب التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة، أن من يريد التعاقد مع هالاند عليه أن يدفع 300 مليون يورو.

أفادت الصحيفة الفرنسية أن تكاليف انتقال هالاند إلى أى نادي سوف تكون على النحو التالي:

75 مليون يورو الشرط الجزائي.

20 مليون يورو عمولة لوالد اللاعب.

20 مليون يورو عمولة وكيل أعماله، مينو رايولا.

30 أو 35 مليون يورو راتب اللاعب في الموسم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أنه يتنافس على ضم إيرلينج هالاند كل من ريال مدريد وبرشلونة، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

وأوضحت أنه بجمع العمولات والبند الجزائي، وراتب اللاعب طيلة مدة التعاقد التي لن تقل عن 5 سنوات، فإن هالاند سيكلف خزائن النادي الجديد 300 مليون يورو.

يذكر أن إيرلينج هالاند صاحب ال 21 عامًا سجل في مسيرته حتى الآن 11 هاتريك رفقة فريقه بروسيا دورتموند بمختلف المسابقات المحلية والدولية.

وحطم النرويجي ايرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند رقم الانجليزى واين روني صاحب الـ 10 هاتريك فى مسيرته الكروية.

كما تفوق نجم بروسيا دورتموند ايرلينج هولاند على الكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ 9 هاتريك والاسباني فيرناندو توريس بـ 8 هاتريك.

وتألق النجم النرويجي إيرلينج هالاند في موسم 2021/22 حيث أحرز بقميص بوروسيا دورتموند 8 أهداف و 3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات

مع منتخب النرويج سجل 5 أهداف في 3 مباريات

أحرز هالاند 13 هدفًا و 3 تمريرات حاسمة في 9 مباريات.

نجح ايرلينح هالاند فى تسجيل 68 هدفا في 67 مباراة مع بروسيا دورتموند الألماني.

المهاجم النرويجي وصل إلى الهدف رقم 21 له في دوري أبطال أوروبا خلال 17 مباراة فقط

إيرلينج هالاند أصبح ثانيًا في صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المسابقة منذ بداية موسم 2019/2020 بـ 21 هدفًا خلف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بـ 22 هدفًا.