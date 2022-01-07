العزاء أمام المقابر.. تشييع جثمان والد هشام عباس بعد أذان المغرب

كتب أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “توفي اليوم والد اخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة”.

و أكد هاني نبيل، مدير أعمال الفنان هشام عباس، في تصريح لـ “صدى البلد” أن الصلاة على والده الراحل ستكون اليوم بعد أذان المغرب، ويقتصر العزاء على إقامته أمام المقابر فقط".

كما أشار هاني نبيل، أن والد هشام عباس، كانت حالته الصحية متدهورة منذ أيام حتى توفى في الساعات القليلة الماضية".



يذكر أن أحيا المطرب حميد الشاعري حفلا في بورتو السخنة، إحتفالا برأس السنة، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، وشاركه الفنان هشام عباس وأشعلوا الحفل.

وكان قد فاجأ النجم حميد الشاعري وعدد من أصدقائه المقربين بالاحتفال بأول البوم غنائي( نظرة )الذي صدر 17 ديسمبر 1991.