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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

اصالة
اصالة

 


حرصت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.


ونشرت أصالة صورة وعلقت قائلة: “عيد ميلاد مجيد،  كل عام وانتم بخير”.


وعلي جانب آخر شوقت الفنانة أصالة جمهورها لأغنية جديدة لها “دخيل الله” ضمن ألبوم قصير جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “قريباً رح تكمل هالصوره بألبوم صغير فيه كلً الفنّ والإبداع استمتعوا مبدئيّاً بهالجمال كلام ولحن وتوزيع وبعتقد غُنا .. شال صغير بس حيدفّي وهالأغنيه ( دخيل الله )ضمن هالألبوم الصغير (لاتشكُ للنّاس ) عيشوها وقولوا لي قدّيش حبيتوها.. كلمات: سعود البابطين، الحان: الموسيقار الدكتور طلال، توزيع: ميثم علاء الدّين، أخراج: أحمد الدوغجي”.

 

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٧_١٥٠٦٠٢
أصالة تهنئة تهنئ جمهورها احتفالات عيدالميلاد أعياد الاقباط

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