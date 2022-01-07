مناقشة 35 مشروعا للتأهل للحصول على منحة أكاديمية البحث العلمي بمهندسي الإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين في الاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الخطة الاستراتيجية و تنمية الموارد برئاسة ا. م. د. سامى درويش عن مناقشة 35 مشروع مقدمه من 5 كليات و معاهد هندسية للتأهل للحصول على منحة دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى 2021-2022 وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر .

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جدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة تكونت من أساتذة بكليات الهندسة والكيانات المتخصصه فى هذا الشأن بمحافظة الإسكندرية ضمت اللجنة كلا من ا.د. إيهاب إبراهيم عبده رئيس قسم الفيزياء الحيويه الطبيه معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية، أ. د. عمرو أحمد المصري عميد كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتيه - وزارة الاتصالات- العاصمة الادارية الجديده ، أ. د. محمد عبد الرحمن

مشرف اكاديمي – قسم الهندسة الكهربائية جامعة فاروس عضو بمدينة الابحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، المهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية مكتبة الإسكندرية، المهندسة أمينة حسن عضو مجلس ادارة نادي المهندسين سابا باشا، ا.م.د. سامي درويش رئيس لجنة الخطة الاستراتيجية - استاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة فاروس ، أ.م.د مصطفي الحضري

استاذ مساعد كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية

تنعقد اللجنة يومي الخميس و الجمعة 6 - 7 يناير 2022 لتحديد المشروعات الفائزة وفقا للمعايير العلمية الدقيقة والاجراءات الاحترازية المحددة لذلك.