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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الهندي للتهنئة بالعام الجديد وبحث مواصلة دعم العلاقات الثنائية

شكري يتلقى اتصالا
شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهندي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية الهند، د. سوبرامانيام جايشانكار لتهنئته بحلول العام الميلادي الجديد، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب.


وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

 

كما أعرب الوزيران عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 

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