عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في المساء مع قصواء.. رحلة في حياة شكسبير أشهر مؤلف مسرحي عرفه التاريخ

شيكسبير
شيكسبير

أذاع برنامج «في المساء مع قصواء»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رحلة في حياة شكسبير أشهر مؤلف مسرحي عرفه التاريخ»، حيث كان أحد أشهر الشعراء والكتاب الإنجليز شهره ومكانه وأحد أبرز الشخصيات التي أثرت في الأدب العالمي، والذي ولد عام 1564 وفقا لكثير من الباحثين لأبوين من الطبقة الوسطي في بلده ستريتفورد بإنجلترا.

وأضاف التقرير بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن شكسبير قد عاش في تلك البلدة قبل انتقاله إلى لندن والتي باتت نقطة انطلاقته لعالم المسرح والشهرة، ومابين الكوميديا والتراجيديا أنتج شكسبير العديد من المسرحيات التي أكسبته شهرة واسعة مثل تاجر البندقية هامليت والملك لير وروميو وجوليت، بالإضافة إلى كثير من الأعمال التي يرجئ إليها الكثيرون فضل التأثير في اللغة الإنجليزية.

وأوضح أن العلماء اعتقدوا بأن الكاتب أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في تلك اللغة على امتداد تاريخها، لما قدمته نصوص مسرحياته من تعبيرات لغوية أصبحت جزءً من تلك اللغة، وترك إرثا إبداعيا كبيرا وبقي منه 38 مسرحية و154 مقاطع شعرية اشتهر بها وكتبها في موضوعات مختلفة من الحب إلى السياسة والتي توصف باسم الموشحات، إضافة إلى قصيدتين روائيتين طويلتين.

ونظرا لإبداعه، فقد ترجمت مسرحياته إلى معظم لغات العالم ووجدت أعماله طريقها للمسارح وشاشات التلفزيون والسينما، وكتبت فيها قراءات نقدية وفلسفية مالم تحظ بها أعمال وكتابات أي أديب أخر.

مسرحية الأدب العالمي روميو وجوليت التلفزيون حياة شكسبير شكسبير

ترشيحاتنا

كهربا عن وعلاقته بموسيماني: بعمل اللي عليا ولكن فيه ناس بتتكلم كتير

دولة عربية تسجل أكثر من 7000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أمم إفريقيا|مصر ونيجيريا مواجهات حافلة بالإنجازات .. وكفة التاريخ موزونة بين المنتخبين

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

أعراض مرضية.. بيراميدز : مسحة طبية جديدة لـ إبراهيم عادل واستدعاء حمدي

عزاء بـ مصلى سيدات| وقف إمام بـ أوقاف الغربية عن العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ضياء السيد ومحمد شوقي يقودان مخطط تمرد زيزو على الزمالك

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

فيديو

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ