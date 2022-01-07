بكرى: طبقا لمصادر.. مدبولى وجه بدفع 60 مليون لحل مشاكل موظفي ماسبيرو

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن طبقا لـ “مصادر هامة”، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، أعطى توجيه بتسليم مبلغ 60 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولى يعمل بقوة وإيمان، ودائما مشارك لكل الوزراء فى تنفيذ المشروعات.

وكان قال بكرى بالأمس، إن هناك 31 ألف موظف بماسبيرو يعانون من عدم صرف المرتبات والعلاوات، مؤكدا أن ماسبيرو في حاجة إلى 40 مليون جنيه شهريا من أجل العمل على إنهاء الأزمة.

أصول الإذاعة والتليفزيون

وأضاف مصطفى بكري، أن غالبية أصول الإذاعة والتليفزيون حق استغلال، مشيرا إلى أن أراضي ماسبيرو غير قابلة للبيع وأن التعيينات متوقفة في الإذاعة والتليفزيون، و أن هؤلاء العمال هم السند الحقيقي للدولة المصرية إعلاميا ومعهم الإعلام والقنوات الخاصة.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الرئيس السيسي ذكرها واضحة أنه مع العمالة بكافة أنواعها، مؤكدا أن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن أهمية قضية الإعلام.

وناشد مصطفى بكري رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة عمال ماسبيرو، مؤكدا أن ماسبيرو في حاجة إلى حياة كريمة.