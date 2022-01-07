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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الخلالي»: «لازم نشجع ولادنا على الرسم والقراءة ليكونوا مبدعين»

صدى البلد

 

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أدب الإطفال بها الكثير من حكايات الأطفال الثرية والغنية بالمعارف والمعلومات الهامة لهم، لافته إلى أن البرنامج يسلط الضوء على ما يساعد الطفل في حب القراءة أو القلم والبدأ بالرسم، «النهاردة بيشخبط على الحيط بكرة هيشخبط على الورق وبعده هيرسم ويكون مبدع وحاجة كبيرة وجميلة ومبدعه ويكون ملهم».

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن كافة الألوان التي يحبها الأطفال هو لأبلغ دليل على ما بداخله من جمال، كما أن كل رسم جميل يكون أخاذا بالنسبة له، «لازم نشجع ولادنا، واللي عنده أبنه بيرسم شوية حجات في ورق ميستهترش وياخد الورقة منه ويرميها، ممكن ناخد الورقة ونعلقها ونقول الله دي حاجة جميلة وأنت شاطر، والحجات الجميلة دي بتخلي كل حاجة حلوة جواه تطلع».

وأوضحت أنه لا يجوز معاقبة الأطفال أو قمعهم جراء ما يقوموا به في بداية حياتهم حتى لا يكرهوا الكتب والقراءة وكل شئ، لافته إلى كتاب «الجذور.. سلسلة روائع الأدب المصري للأطفال» هي سلسلة تنتقل ما بين الشخصيات التي حققت أثرا في التاريخ الأدبي والفكري المختلف، كما وذهب الكاتب لحكايات المبدعين فيه.

وأكدت أنه وبداية من سن 8 سنوات فيتم في تلك الآونة تشكيل وعي الطفل بالثقافة وعوالم المعرفه المختلفة، وفي تلك الفترة يختار الطفل أديب أو كاتب بعينه حتى يقرأ له، «الكتاب فيه مقتطفات مختلفة نقدر نقدمها لولادنا في أشكال مختلفة ويختار الطفل اللون أو الفكر والحاجة اللي شجعته، وممكن نجيبله مختصر للكتاب لو فيه».
 

الحج قصواء الخلالي حاجة حلوة فضائية CBC أدب الأطفال حب القراء بداية حياته

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