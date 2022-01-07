حسام موافي: الله سبحانه وتعالى يحرص على سلامة أعضاء الإنسان من التلف بسبب الطعام الكثير

فسر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، الآية الكريمة في سورة طه «كلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ»، من الناحية الطبية.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد» أن تفسير الآية من الناحية الطبية بعد إعمال العقل، يوضح بأن الله سبحانه وتعالى يحرص على سلامة أعضاء الإنسان من التلف بسبب الإفراط في تناول الطعام.

غضب الله

وتابع موافى تفسير الآية، أن غضب الله سبحانه وتعالى، يحل على من يفسد صنعه.



وأضاف أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن زيادة الوزن بعد فقدانه بسبب الأكل بكثرة أمر في غاية الخطورة، مردفا: «أنا بكره الأكل اللي ملوش لزمة».