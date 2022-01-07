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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى: تناول الأطفال أطعمة خارج المنزل يسبب زيادة وزنهم

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن السمنة لدى الأطفال تحرمهم من الالتحاق بالكليات العسكرية عند بلوغ السن المحدد.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد» أن الطالب الذي يصل وزنه إلى 110 كيلو أثناء دراسته في الثانوية العامة يفقد فرصة الالتحاق بجميع الكليات العسكرية.

سعرات حرارية مرتفعة

وحذر أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، من تناول الأطفال أطعمة خارج المنزل، لأنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

وتابع موافى: حال تكرار الأمر مرتين في الأسبوع يصاب الطفل بزيادة في الوزن  و تسوء صحته: «ممنوع لقمة برة بيتك».

الاطفال الكليات العسكرية الدكتور حسام موافي

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