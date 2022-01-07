"مسلمين ومسيحيين".. شوقى علام: التاريخ المصري يثبت أن جميع المصريين سواسية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التجربة التاريخية المصرية أثبتت أن المصريين جميعًا يعيشون في أخوة وتعاون وتكامل.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، إن فتاوى دار الإفتاء وغيرها حريصة أشد الحرص على تعزيز هذه العلاقات الطيبة بين المصريين جميعًا، منذ أيام فقيه مصر الليث بن سعد حتى يومنا هذا.

سيدنا عمرو بن العاص

وتابع: التاريخ الإسلامي لمصر أثبت أن سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر وجد الرومان قد هدموا الكنائس ونفوا القيادات الدينية للمسيحيين، فعمل على إعادتهم إلى مناصبهم وعمارة ما كان قد دُمِّر من كنائسهم.

وأضاف المفتي أن مصر على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م قد أكدت على المساواة بين كافة المصريين فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور. ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.