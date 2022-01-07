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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة ابنة خالد سليم بفيروس كورونا

خالد سليم
خالد سليم

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم «ستوري» لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، معلنة عن إصابة ابنتهما «خديجة» بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت زوجة خالد سليم عبر ستوري انستجرام: «خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء». 

أحدث أعمال خالد سليم 

و شارك خالد سليم  مؤخرا في  فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل

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