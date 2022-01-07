المفتى: لا مانع شرعي من الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن النبي “ص” شارك اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام.

أضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن سيدنا محمد وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون.

صوم عاشوراء

وتابع: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولَى بِموسى منكم وأمر بصوم يوم عاشوراء.

أوضح مفتى الجمهورية، إن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية.

وأكد المفتي لا يوجد مانع شرعي للاحتفال بميلاد سيدنا عيسى، مؤكد ميلاد الأنبياء يمثل فخرًا وضياءً للبشرية كلها.