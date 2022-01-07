عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتى: لا مانع شرعي من الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى

شوقى علام
شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن النبي “ص” شارك اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام.

أضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن سيدنا محمد وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون.

صوم عاشوراء

وتابع: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولَى بِموسى منكم وأمر بصوم يوم عاشوراء.

أوضح مفتى الجمهورية، إن الله تعالى أمرنا بتعظيم المشترك بين الأديان السماوية من غير أن يكون في ذلك إقرار بما لا يوافق العقائد الإسلامية. 

وأكد المفتي لا يوجد مانع شرعي للاحتفال بميلاد سيدنا عيسى، مؤكد ميلاد الأنبياء يمثل فخرًا وضياءً للبشرية كلها.

شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية سيدنا موسى صدى البلد

ترشيحاتنا

كهربا باكيا: لو أطول أبوس راس كل واحد من جمهور الأهلي هعمل كده

يعرض يوم الاثنين.. جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل «شارع 9»

أمم إفريقيا .. تونس تتأهل بلا هزيمة.. 19 مشاركة ولقب وحيد.. ومواجهات سهلة بالمجموعة

تصل للحبس.. غرامة لإيجار أو بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

ردا على وصف المسيحيين واليهود بأهل الذمة.. المفتى: الآن لا يوجد وصاية على أحد

مميزات للتأمين الصحي تقدمها التأمينات لفئتين جدد.. تعرف عليهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

بعد تفشي كورونا.. مصدر بـ المنتخب : لا سفر للمصابين إلى الكاميرون

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

علام : فتاوى تحريم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد المسيح عفاها الزمن

اتحاد الكرة : طائرة خاصة لمصابي كورونا بالمنتخب بالتنسيق مع كيروش |خاص

بعد الإعارة لـ تركيا.. كهربا يظهر في لقاء تليفزيوني الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدي غيث|في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

حميد الشاعري ينهار في جنازة والد صديقه هشام عباس

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

فيديو

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

وزيرة الثقافة ومحمود سعد والتهامي يقدمون واجب العزاء في أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ