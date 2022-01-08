روبوتات ومسحة دورية ..سارة بدر تكشف الإستعدادات الأخيرة لمنتدى شباب العالم..فيديو

قالت سارة بدر، المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم ، إن العد التنازلى للمنتدى بدأ، مؤكدا أنه قبل إنطلاق منتدى شباب العالم بيومين، سيكون هناك ورش العمل وسنستقبل الوفود من مطار شرم الشيخ ، ونعمل على قدم وساق.

وأضافت سارة بدر، خلال تصريحات لبرنامج “كلام في السياسة، عبر فضائية ”اكسترا نيوز"، انه كان لا بد من وضع معايير لضمان سلامة الحضور، مشيرة إلى أن اشتراطات التطعيم بشكل أساسي كضمان مبدأى للمشاركة في منتدى شباب العالم.

وتابعت سارة بدر، أنه سيكون هناك مسحة “pcr”، بصفة دورية كل 48 ساعة وكاميرات حرارية، إضافة إلى وجود روبوتات تلقائيا ستقوم بتطهير القاعات بصفة دورية.

وأشارت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم إلى أنه سنقوم بمنع العامل البشري والحفاظ على التباعد الاجتاعي.

وأكدت سارة بدر، أنه سيكون هناك تطهير مسستمر للقاعات، مشيرا إلى أن سلامة الحضور هي الاولوية الأساسية.