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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعرض يوم الاثنين.. جنات تنتهي من تسجيل تتر مسلسل «شارع 9»

جنات
جنات

صرح المنتج محروس المصري عن انتهاء المطربة « جنات » من تسجيل أغاني أحدث أعماله الإنتاجية مسلسل «شارع 9»، حيث تغني جنات اغنية «القلب مات» والتي تم تخصيصها لتتر بداية المسلسل واغنية «اهي مراحل» والتي كتبت لتتر نهاية المسلسل.

ووجه المصري الشكر للمطربة جنات على تحمسها لغناء أغاني مسلسل شارع 9 وحتى بعد ماستر الاغاني فهي متلهفة لعرض المسلسل وتنتظر رد فعل الجمهور على أغانيها الجديدة به.

واضاف المصري ان الاغنيتين تنتميان الى نوعية الدراما وهما من كلمات حسين مصطفى محرم، ألحان مصطفى العسال ،توزيع محمد العشي ميكس وماستر احمد حسام، وتم تسجيلهما بأستوديو راديكال ميوزك  مهندس وسام فؤاد.

وأعلن المنتج محروس المصري عن الانتهاء من مونتاج نصف حلقات المسلسل على أن تذاع أولى حلقاته يوم الاثنين المقبل 10 يناير على شبكة تلفزيون «بي ان دراما» المشفرة، كل أسبوع خمسة أيام من يوم الاثنين الى الجمعة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار المنتج محروس المصري الى أنه يتبقى اسبوعين تصوير وينتهي من تصوير كل حلقات المسلسل، حيث قرر طرحه هذا الشهر ليفتح بذلك موسم درامي جديد ينافس به موسم نصف العام السينمائي ويأمل ان يحقق النجاح المطلوب له قبل موسم رمضان.

 

تفاصيل مسلسل شارع 9

الجدير بالذكر ان مسلسل «شارع 9» بطولة: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، احمد سلامة، منة عرفة، هدى الاتربي، مهندس ديكور رمسيس سليم، مدير تصوير مجدي كشك، منتج فني محمد الشرنوبي، مدير ادارة الانتاج مينا المصري، توزيع قبنض ميديا، انتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري ومنصة وياك، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم والمسلسل من اخراج محمد عبد الخالق.
 

أحدث أعمال جنات 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

وطرحت الفنانة جنات، العام الماضي أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الاغنية الدعائية للعمل.

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

 

أعمال جنات المُقبلة

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الانتهاء اغاني البومها الجديد، وانتهت من تسجيل أغلب الأغاني به، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما تتعاون جنات، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أدهم والهامي دهيمة، وخالد فتوح، وغيرهم.

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جنات شارع 9 مسلسل مسلسل شارع 9 تتر الفنانة جنات

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