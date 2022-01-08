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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة.. حقيقة خلاف أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الورث .. وحكاية مزار المعجبين

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة حول وقوع أزمة بين أبناء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ، بسبب خلاف في تقسيم الميراث الشرعي فيما بينهم، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي حقيقة هذه الأزمة، بعد أن تواصلنا مع 3 من أبناء شعبولا. 

 الابن الأكبر لـ شعبان عبدالرحيم: جزمة إخواتي فوق راسي

حرص صدى البلد على التواصل مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، للرد على ما أثير من أنباء حول خلافاته مع أشقائه على الميراث، ووجود مشكلات في تقسيم التركة فيما بين أبناء شعبولا بعد عام من رحيله.

وقال عصام - نجل شعبولا - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «مفيش أي خلافات بنا والمداخلة دي قديمة من 4 شهور وتم تداولها في الوقت الحالي لإثارة ضجة على اسم شعبان عبد الرحيم، لكن احنا اخوات ومفيش بنا وأنا الكبير أهو وبقول أخواتي كلهم جزمتهم فوق راسي».

وتابع عصام -نجل شعبولا- في تصريحاته: «أبونا سابنا مستورين وكل واحد فينا واخد شقة يعيش فيها مسجله باسمه بأوراق رسمية، وكل واحد عارف هو قاعد فين، أما باقي الورث فلم يقسم بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، واحنا زي أي اخوات بيحصل بنا خلاف عادي وبنرجع نتصالح».

وأضاف ابن شعبولا ، قائلًا: «والدي ما ربناش على اننا نكره بعض ولما حصل قدامه موقف وشاف أخين متخانقين مع بعض عيط ووصانا نكون مترابطين مع بعض واحنا ولاد حلال وعمرنا ما نبيع بعض، وبكررها اخواتي كلهم مستعد أشيل جزمتهم فوق راسي عشان أقول للناس اننا واحد ويكفيني شرف حب الناس لأبويا». 

 

طردني من بيت أبويا.. خلاف واسع يتجدد بين أبناء شعبان عبد الرحيم|خاص

كشف الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل خلافه مع شقيقه عبد الرحيم.

وقال :" عبد الرحيم راح عند بيت عصام شقيقها الأكبر واتخانق معاه ؛ اما واحد يروح عند بيت التاني كدة يبقي هو مش بيحبه او فاكر انه بيخوفه ودة مينفعش بيتعمل مع الاخوات ".

تابع ": عملها مرة معايا واعطيته حقه .. فافتكر انه لازم  يعمل ده مع اخويا التاني ويطلع منه بحاجه".

تابع  ":  كل اخواتي قاعدين في بيوتهم وانا كنت قاعد في فيلا ابويا وهو جه  و خرجني منها وباع الفيلا وخد حقه .

اختتم ": كلنا مع بعض كويسين هو الوحيد اللي مش عاوز يبقي كويس ؛ ربنا يهديه ويشفيه".

 

اتخانق مع أخويا الكبير|نجل شعبان عبد الرحيم يشعل الخلاف مع أشقائه بسبب الميراث

كشف عدوية شعبان عبد الرحيم ؛ نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم تفاصيل خلاف اشقائه مع  شقيقه عبد الرحيم بسبب الميراث.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم": كانت مشكلة قديمة .. والصحافة عادت حاليا للحديث عنها ؛ عبد الرحيم اخويا كدة اتصيت خالص".

أضاف :"  هو خانه التعبير او مش فاهم  وراح اتخانق عند بيت عصام شقيقي الأكبر .. وهذا التصرف ليس من شكلنا اننا نعمل كدة حتي الناس الغريبة عمرها ماهتعمل كدة".

اختتم :"  مفيش حاجه اتباعت وحاجه ابويا كلها  عقارات .. وعصام مينفعش يبيع حاجه من ورايا علشان فيه اعلان وراثه .. او لو حاجه اتباعت مينفعش حد ياخد فلوس والتاني لا ومفيش حد فينا هيعمل كدة مع التاني ".

 

زي العندليب.. منزل ومقتنيات شعبان عبد الرحيم مزار للمعجبين قريبًا

على خطى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يستعد الأبن الأكبر للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم لافتتاح معرضًا لمقتنيات والده الراحل خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وقال عصام -الأبن الأكبر لـ شعبان عبد الرحيم- في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «انا بجهز الفترة الجاية لمعرض كبير يضم مقتنيات والدي الراحل من ملابس واكسسوارات وتحف وصور خاصة، وهنحول منزله الذي كان يعيش فيه ليكون مقرًا لعرض هذه المقتنيات».

أضاف عصام شعبان عبد الرحيم في تصريحاته: «قريب هعلن معاد الافتتاح ومش هقدر أقول امتى وبعدين يحصل تعطيل في الموضوع، وهنعمل يوم افتتاح المعرض وليمة لله نطعم فيها الجميع والكل ييجي ياكل، وأنا عاوز أعمل حاجة تليق باسم أبويا الله يرحمه». 

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