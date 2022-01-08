دايما عليا أقساط ..علاء مرسي: فقدت الأمل في بعض الأوقات

حل الفنان علاء مرسي، ضيفا علي الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "نص الكلام"، والمذاع عبر قناة "النهار"، للحديث عن أسراره الفنية والشخصية.

وتحدث مرسي عن نفسه، مؤكدا أنه موهوب ولكن لم يحصل علي فرصته الكاملة، مضيفا:""كنت شايف الحياة ممكن تبقى وردي ولكن أنا مظلوم من نفسي من الآخرين ومن الأقربين، أتمنى ربنا ما يحوجنيش لحد".

وأوضح:" جت عليا فترات فقدت فيها الأمل ولكن أكيد ربنا شايلي حاجة ممكن تتم وأنا حي أو في العالم الآخر.

وأكمل علاء مرسي،:"أنا على طول مديون وعليا أقساط رغم إني من المستورين.. لكن الدين مش فلوس بس.. فيه حاجات معنوية وده دين أفظع من الفلوس".

