بطريقة برايل للمكفوفين.. مناقشات عن رحلة العائلة المقدسة في مصر بقصر سوهاج

عقد قصر ثقافة سوهاج ندوة مكتبيه لمناقشة كتاب "موسوعة ثورة يناير" للكاتب هشام عبدالعزيز، حاضرها محمد فاروق والذي تحدث عن ثورة يناير وأهم مكاسبها والإيجابيات وأهم أحداث الثورة منذ بداية الثورة وأسبابها وردود الفعل العالمية نحوها وأحداث الثورة.

بجانب ندوة مكتبية ومناقشة كتاب بعنوان "الأخلاق في ضوء القرآن والسنه" تأليف الدكتور أحمد عمر هاشم، حاضرها الدكتور أحمد رمضان والذي حث فيها على التحلي بالأخلاق اقتداءا برسول الله صل الله عليه وسلم والذي كان خلقه القران، إلى جانب تقديم عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بسوهاج، وقدموا أغاني الزمن الجميل، بالاضافة إلى عرض فني لفرقة الفنون الشعبية تضمن رقصة التحطيب .

وتأتي هذه الأنشطة برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى.



وفى إطار الإحتفال باليوم العالمي للبرايل، أقام الفرع محاضرة تثقيف علمى على مسرح قصر الثقافة، حاضرها خالد الضبع معلم كفيف بمدرسة النور للمكفوفين والذي تحدث عن لويس برايل ومدى ما قدمه لخدمة المكفوفين.

حيث ساعدهم من خلال التعلم بطريقة برايل الى النور والعلم من جديد، بجانب محاضرة تثقيف علمى بعنوان "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر" بمدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج حاضرها الدكتور سامح محمود إسماعيل مفتش آثار بمنطقة آثار سوهاج.

وشملت عرض داتا شو لخط سير الرحلة والتى استغرقت ثلاثة سنوات وأحد عشر شهراً تقريبا، وتحدث عن قصة السيدة مريم العذراء التي كانت تعيش في فلسطين في بلدة الناصرة في عهد الإمبراطورية الرومانية بقيادة الملك هيرودوس.

وبداية الرحلة والمناطق التي مرت بها من بداية انطلاقها الرحلة من فلسطين ثم مرت بخمس مناطق رئيسية هى منطقة شمال سيناء، ثم منطقة الدلتا "تل بسطا- مسطرد -بلبيس- سمنود"، تلاها منطقة وادي النطرون، ثم القاهرة الكبرى " المطرية، عين شمس، حصن بابليون"، أعقبها الوجه القبلي الصعيد "سمالوط، المنيا، دير المحرق بأسيوط، درنكة"، إلى أن انتهت الرحلة في دير المحرق بعد ظهور الملاك ليوسف.



نظم بيت ثقافة شطورة سباق معلومات عامة لرواد الموقع شمل اسئلة معلومات عامة وسباق مواهب في الغناء والإلقاء، كما يواصل بيت ثقافة المراغة في تقديم ورشة نادي العلوم للمدرب السيد احمد بخيت والذي فسر طريقة لف الموتور وشرح طريقة عمله.