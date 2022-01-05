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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الشرقية تكرم الأب الروحي للموسيقيين

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

لا تدخر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة جهداً في الاحتفاء بالرموز الفنية والثقافية في طول البلاد وعرضها لتعلي من قيمة الفن والفنانين بين جموع المواطنين؛  حيث كرم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله المايسترو قطب السيد القائد السابق لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية والأب الروحي للموسيقيين بمحافظة الشرقية. 

وعلى مسرح قصر ثقافة الزقازيق احتفالية كبيرة ضمت العديد والعديد من فناني الشرقية وأدباءها ولفيف من الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني، بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للمنشد محمد أكمل هارون، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة المايسترو قطب السيد تضمن حياته ومسيرته الفنية والإبداعية، وبدأت أولى فقرات الحفل الغنائية بعرض فني لفرقتي محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية والشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح، حيث قامت الفرقة بغناء جماعي اللهم صلي وسلم وبارك عليه، رضينا يا بنى الزهراء للمنشد محمد عبده، ومولاي للمنشد محمد رجب، يا جد الحسانين للمنشد محمد أكمل هارون، ثم عرض بعض الكلمات لتلاميذ المايسترو قطب السيد، كما شارك المايسترو قطب السيد بتلحين وقيادة الغناء للمنشد حامد أمين وأغنية صلي على سيدنا النبي، وأغنية مولاي أنت الرجاء للفنان محمد بكر، وأغنية أنساك المطربة فرح.

وفي الختام تم تقديم دروع من الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودرع آخر مقدم من فرقة الشرقية للإنشاد الديني، وصالون زمن الفن الجميل، كما قدمت نقابة المهن الموسيقية مصحف، وقدم صالون لقاء الأحبة درع، وجمعية الممثلين والفنانين العرب درع قدمه الإعلامي نبيل سمير.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة المايسترو قطب السيد القائد السابق لفرقة محمد عبد الوهاب الأب الروحي للموسيقيين بمحافظة الشرقية

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