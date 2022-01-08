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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء مرسي : بعض الفنانين لا يستحقون مكانتهم..والاكتئاب دفعنى لتقديم أى دور

علاء مرسي
علاء مرسي

حل الفنان علاء مرسي، ضيفا علي الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "نص الكلام"، والمذاع عبر قناة "النهار"، للحديث عن  أسراره الفنية والشخصية.

ووصف علاء مرسي نفسه بالموهوب الموهوم، مؤكدا أنه  لا يزال منتظرًا للفرصة التي يستحقها والأدوار التي يحلم بيها والشخصيات اللي يتطلع لتجسيدها.

وأشار علاء مرسي إلي أن  بعضًا من نجوم الفن من جيل الشباب يستحقون المكانة التي بلوغها لكن هناك فنانين لا يستحقون ذلك.

وقال الفنان علاء مرسي، إن إصابته بالاكتئاب دفعته لتقديم أدوار لم يقتنع بها من الأساس. وأن موافقته على هذه الأدوار لم يكن بسبب الأموال، لكن ليكون موجودًا على الساحة الفنية.

وأشار مرسي، إلى أن هذا النحت - يقصد قبول أي دور يُعرض عليه - جعله بدون سعر في السوق، وعقّب: "أي حد كان يقدر يجيبني أشتغل في أي دور".

ولفت مرسي، إلى أنه احتك بالعديد من الأجيال، وتابع: "مشكلتي إني باكون بطبيعتي لكن مهتننا لازم نلبس لها ماسكات".

ولفت الى  أنه يتلقى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنت ولا حاجة"، مؤكدا أنه لا يتجاهل هذه التعليقات ويرد عليها بـ"شتم" صاحبها".

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