اعتقال رئيس لجنة الأمن الوطني السابق في كازاخستان بتهمة الخيانة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم السبت، بأن السلطات الكازاخستانية اعتقلت رئيس لجنة الأمن الوطني السابق، كريم ماسيموف، ومسؤولين آخرين للاشتباه في خيانتهم.

وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة الأمن الوطني الكازاخستانية أن القوات الأمنية اعتقلت ماسيموف، بتهمة الخيانة.

وبدت قوات الأمن وقد استعادت السيطرة على شوارع ألما آتا، المدينة الرئيسية في كازاخستان، أمس الجمعة بعد عنف دام أياما.

اعتبر الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أن بلاده تعرضت لـ"عدوان مسلح" نفذه "إرهابيون مدربون في الخارج"، مشيرا إلى أنه تم رصد 20 ألفا منهم في ألما آتا وحدها.

وقال توكايف، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الجمعة عبر "تويتر" إن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 2 يناير "أدت إلى تصعيد لاحق للعنف في كل أنحاء البلاد وأشعلت أعمال شغب جماعية وهجمات على المباني الحكومية والمنشآت الإدارية والقواعد العسكرية والاستيلاء على مطار ألما آتا وطائرات محلية وأجنبية".

وأضاف: "أظهر تحليل الوضع أن كازاخستان واجهت عملية عدوان مسلح تم تدبيره وتنسيقه جيدا من قبل المنفذين والعصابات الإرهابية الذين تلقوا تدريبات في خارج البلاد".