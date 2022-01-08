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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الذرة أبرزها.. ثلاثة حبوب شتوية تساعد على تعزيز المناعة

تعزيز المناعة
تعزيز المناعة

 تعزيز المناعة يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص خلال هفصل الشتاء وذلك للتصدي للإصابة بمختلف الأمراض وتقوية جهاز المناعة، لذلك هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال الشتاء لكي تساهم في تعزيز المناعة.

لا تسمى الفواكه والخضروات المتوفرة خلال موسم معين "موسمية" فقط بسبب توفرها ، ولكن أيضًا بسبب الطريقة التي تساعد بها الجسم، حيث أن الفواكه والخضروات المتوفرة خلال فصل الصيف غنية بالمحتوى المائي والمعادن والفيتامينات التي تساعد الجسم على مواجهة الجفاف الذي يحدث نتيجة للحرارة الزائدة والإرهاق،  تساعد الأطعمة المتوفرة خلال موسم الرياح الموسمية الجسم على التكيف مع زيادة الرطوبة والتعرق.


اختيار الأطعمة المناسبة لـ فصل الشتاء


يعتبر الشتاء وقتًا عصيبًا يحتاج خلاله الجسم إلى العزل وتحسين الدورة الدموية، بسبب قلة النشاط واحتياجات العزل الأفضل ، يستهلك الأشخاص المزيد من الطعام نتيجة إطلاق الحرارة في الجسم ولكن هذا يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن ، وهو ما يحتاجه الجسم من الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن،  إضافة الدخن والحبوب مثل الذرة خالية من الغلوتين وتساعد الجسم من خلال توفير العديد من الفوائد الصحية والمساعدة في إنقاص الوزن،  فيما يلي ثلاثة أنواع من حبوب الصالحة للاستهلاك خلال فصل الشتاء.
-الباجرا أو الدخن اللؤلؤي 
غني بالبروتين الذي يساعد الجسم على بناء كتلة العضلات، تساعد الكتلة العضلية الخالية من الدهون على إنقاص الوزن وهي علامة على صحة الجسم، الألياف الموجودة في الباجرا قابلة للذوبان في الماء وتشكل مادة تشبه الهلام تستقر في المعدة وتساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول،  تساعد الألياف أيضًا في عمليات الهضم والتمثيل الغذائي مما يجعل فقدان الوزن مناسبًا، تساعد الباجرا أيضًا في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم والكوليسترول. مع العديد من الفوائد الصحية والتدفئة ، تعتبر البجرا خيارًا مناسبًا لاحتضانه خلال فصل الشتاء.

-راجي 
غني بالبروتينات والكالسيوم، إنه بديل مناسب جدًا للنباتيين الذين يرفضون التحول إلى الأطعمة غير النباتية لمجرد الحفاظ على مستويات الكالسيوم في الجسم،  كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في الراجي كافية أيضًا للصحة العامة للفرد وتساعد على منع فقر الدم،  يتم أيضًا تعزيز صحة الجلد والشعر من خلال استهلاك الراجي ويجعله خيارًا صحيًا للاستهلاك خلال فصل الشتاء.

- الذرة الرفيعة
مخزن للمواد الغذائية التي تشمل فيتامين ب والكالسيوم والحديد والفوسفور والألياف التي تضمن الصحة العامة،  تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة الرفيعة أو ما يسمي  الجوار الجسم على مقاومة أمراض مثل السرطان، إنه خالٍ من الغلوتين ويساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ، ويعزز المناعة ويحسن صحة القلب،  سيساعدك تضمين jowar في نظامك الغذائي الشتوي اليومي على البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في الموسم.
 المصدر: .timesofindia

الشتاء فصل الشتاء تعزيز المناعة المناعة فصل الصيف

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