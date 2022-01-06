استشاري تغذية تحذر: الإفراط في تناول البرتقال يسبب هذه الأمراض

قالت نعمة عبد الهادى، أخصائية التغذية، إن فاكهتي البرتقال واليوسفى فوائدهما كبيرة ويقويان جهاز المناعة؛ لاحتوائهما على فيتامين “سى”، ومضادات الأكسدة، إضافة إلى الألياف الطبيعية المفيدة للحوامل.

ونصحت “عبد الهادى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، بالبعد عن تناول العصائر واستبدالهما بتناول الفواكه على صورتها الطبيعية خاصة أن القشر الأبيض المتواجد فى البرتقال واليوسفى غني بالألياف، ويقلل الكوليسترول، ومهم لصحة الجهاز الهضمى، ويعالج الإمساك.

وأشارت إلى أن فيتامين سى يساعد على امتصاص الحديد ومفيد للغاية لمرضى الأنيميا لاحتواء اليوسفى والبرتقال على حمض الفوليك والذى يعمل على تجديد الأنسجة بالجسم.

وحذرت من تناول البرتقال بكثرة لتجنب الإصابة بحموضة المعدة والذى يضر أصحاب مرضى ارتجاع المريء والتهابات المعدة، ويتم التغلب على هذا الأمر عن طريق تناوله بين الوجبات مقسم على مدار اليوم وبكميات قليلة .