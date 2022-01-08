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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على قصة جائزة المبدع الصغير وسبب إطلاقها

صدى البلد

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، رئيس اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير، عن انطلاق الجائزة في دورتها الثانية 2022 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي و تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. 

وهي جائزة خصصتها مصر للأطفال والنشئ تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعهم و جاءت قصة اطلاق الجائزة عندما قابلت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم طفل يدعي كريم محمد أحمد إبراهيم، في الرابعة عشر من عمره و كان قد اطلق رواية له فى معرضالاسكندرية للكتاب عام 2018 وكانت بعنوان "عوالم مفقودة". 

وأبدت الوزيرة، إعجابها بالرواية وما أقدم عليه الطفل من نشر رواية فى ذلك السن الصغير. و بعد انتهاء المعرض فكرت في الرواية و غيره منالاطفال المبدعين فى ذلك السن و من هنا جاءت الفكرة.

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تعرف على شروط التقدم لجائزة المبدع الصغير

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وقررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، استشارة متخصصين في أدب الطفل وعلوم الاجتماع والنقد، قررت عرض الأمر على مجلس النواب، لتكونالجائزة سنوية مقدمة من الدولة كما يحدث مع الكبار في جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والنيل.

وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.
 

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