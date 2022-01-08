عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

عملية اللوزتين
عملية اللوزتين

حكمت المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية بتأجيل ترقيتهما سنتين بسبب خطأ طبى.

شاهد الفيديو:


صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة .


الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدى لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

والثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبا مقيما دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكيّ أعلى من الطبيعى مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .

شاهد الفيديو:
 

موضوعات متعلقة

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

مات مسموما وليس في حادث.. مها أبو عوف تكشف سر مقتل زوجها عمر خورشيد

ترشيحاتنا

ضبط عامل بمعهد ديني تحرش بطفلة خلال أداء الامتحانات في طلخا

تجاوزات دار أيتام مملوكة للأمين| إيقاف وكيل "تضامن بني سويف" عن العمل

بطل العالم في التزلج.. رياضي شهير يقتل نفسه بالخطأ خلال رحلة صيد

ميتا تعلن عن مركز جديد للخصوصية لإعلام مستخدميها عن "مصير" بياناتهم الشخصية

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

فيديو

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ