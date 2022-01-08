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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من عزل كورونا.. شاهد| أحمد فهمى يلعب مع كلابه في المنزل

احمد فهمى
احمد فهمى

شارك الفنان أحمد فهمى ، متابعيه عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو له خلال فترة العزل المنزلى بعد إصابته بفيروس كورونا برفقة زوجته هنا الزاهد.

 

وظهر أحمد فهمى، وهو يلعب مع كلابه، فى حديقة منزله، مشيرًا إلى أنه يحاول تضييع الوقت خلال العزل، وعلق: "بحاول أضيع وقت فى العزل".


وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أعلنت مؤخرا- في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"- إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا وطلبت من المخالطين لهما خلال الفترة الأخيرة إجراء فحص كورونا.

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IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_١٦٣٨٣٢
IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_١٦٣٨١٨
IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_١٦٣٨١٨
IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_١٦٣٧٥٨
IMG_٢٠٢٢٠١٠٨_١٦٣٧٥٨
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https://www.instagram.com/reel/CYeGCEsAPeZ/?utm_medium=copy_link

الفنان احمد فهمى فيروس كورونا العزل المنزلي مقطع فيديو إصابته بفيروس كورونا يلعب مع كلابه

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