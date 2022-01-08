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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: «شيخ السلطان» من أفضل الألقاب التي حصلت عليها.. وليا الفخر

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أفضل الألقاب التي حصل عليها شيخ السلطان ، مضيفًا : لازم أفتخر أننى شيخ السلطان ، اللي بيحكم الكل، تحت طائلة القانون".

وأضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" : مادام ترضى الله لا يهمك كلمات الناس من معدومي الأوطان وبيحاربوا بلدهم خليك مع الله وصاحب قضية وقوة في الدفاع عنها لا تقف إلا مع الحق".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن كل قصص القرآن تركز على المشاعر وجبر الخواطر والأحاسيس وعدم التجريح  أو الخوض في العرض ، ومراعاة المشاعر موجودة في العديد من الآيات القرآنية وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن سورة عبس سورة كلها مشاعر،  مشيرا ايضا إلى قوله  تعالى " ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" موضحا أن الله ينعم بالحفاظ على مشاعر المذنبين والمقصرين ، والقرآن يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ، وقال تعالى "فاعف عنهم واستغفر لهم"  رغم أنهم مقصرون.

وأشار إلى أن في القرآن منظومة من الحفاظ على المشاعر ،  كما  أن العنف مع اليتامى من علامات عدم الإيمان بالله موضحا أن الحفاظ على المشاعر والأحاسيس ترافق المؤمن حتى عند الموت ومغادرة الحياة.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية قصص القرآن شيخ السلطان

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