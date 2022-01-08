محافظ الشرقية يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير الجارية بشارعي طلبه عويضة والمشير أحمد إسماعيل وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي طلبه عويضه والمشير أحمد إسماعيل لمتابعة إنتظام سير الأعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة ، حيث تم الإنتهاء من الصبة الخرسانية والأسمنتية للأرصفة لتوسعة الرصيف أمام عبور المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة للوقوف علي معدلات أداء اعمال التطوير والتجميل وذلك بعد ان تم ازالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء واكشاك التليفونات تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنبيه على المواطنين بعد ترك سياراتهم بالشوارع التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذه لإستكمال عملها طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن العمل يسير بخطى ثابته نحو تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع ، لافتا إلى أنه سيتم توحيد حركة السيارات طبقاً للمخطط المروري المعتمد وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

كما شهدت جوله محافظ الشرقية تفقد شارع مسجد الفتح ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق برفع كافة الإشغالات من الشارع وإلزام أصحاب المحال التجارية بازالة السلالم المخالفة والتي تعوق حركة الماره وانشاء سلالم داخلية وكذلك ازالة الجزيرة الوسطي ونقل اعمدة الكهرباء لتوسعة الشارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تلاحظ للمحافظ وجود قطعة ارض فضاء ليأمر رئيس مركز الزقازيق بالتنبيه على أصحابها بتسويرها لعم تحويلها لمقالب قمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

إختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لواجهة مبني الديوان العام وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمبني من الداخل ليليق بالعاملين ومتلقي الخدمة من المواطنين.

رافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد الأباصيري رئيس حي ثان والمهندس إيهاب فوده مدير إدارة الصيانه بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.