أحمد موسى: سور مجرى العيون كان خرابة والدولة تدخلت للتطوير الشامل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سور مجرى العيون كان « خرابة » والدولة المصرية تدخلت بشكل فوري من أجل تطوير منطقة سور مجرى العيون.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" شكل سور مجرى العيون القديم لا يليق بقيمة القاهرة التاريخية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" عزبة أبو قرن كانت اكبر تجمع عشوائي في مصرلولا الدولة تدخلت من أجل تطوير تلك المنطقة بشكل كامل ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير في سور مجرى العيون أكثر من مرة من اجل الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة لن تترك منطقة عشوائية وتغير الواقع الذي نعيشه والدولة الحالية مختلفة بشكل كلي ونحن مقبلون على الجمهورية الجديدة “، مضيفا:” مصر تغير شكل الحياة بتطوير شامل ومصر تنشئ منطقة تاريخية حضارية في منطقة سور مجرى العيون ، ويتم ضخ مليارات الجنيهات للتطوير".

