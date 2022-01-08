أشرف زكي: بلاغات ضد كيانات وهمية تستخدم اسم نقابة المهن التمثيلية للربح"خاص"

أكد دكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقوم بتحرير محضر ضد العديد من الكيانات الوهمية التي تستغل اسم النقابة وتعشمهم بالعمل في العديد من الاعمال الفنية.

أضاف أشرف زكي:العديد من بعض الهواه يستخدمون الشباب الطامح للعمل في المجال الفني ويحصلون علي أموال مقابل ورش فنية وأخرون يقومون بحسابات وهمية أنها تابعه للنقابة وهذا غير صحيح"

اختتم أشرف زكي:" سنقوم بردع كل هذة الفئات من أجل اختفاء تلك الظاهرة "

تأييد قرار شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من المهن التمثيلية

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانيه ( أفراد ) برئاسه المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، حكمها برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا ، علي قرار شطبهما من نقابه المهن التمثيليه وذلك في الدعوي رقم 52538 لسنه 73 ق .

وكان أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه قراراً بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي .

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم ، وقرر انه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

وطرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان ، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

فضلًا عن إفتقادهما شرط حسن السيرة والسمعه ، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3 ، وذلك لسبق إتهامهما في قضايا إرهاب وإنضمام لجماعه إرهابيه ، بالإضافة لظهورهما بجلسة إستماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان ، دون تفويض من الدوله المصريه، وكذا يستقويان بالخارج ، وينالا من قدر مصر .