محمد صبحي: لم أقصد إهانة المهرجانات الفنية كانت مجرد دعابة

نفي الفنان محمد صبحي، إساءته للمهرجانات الفنية بعد الهجوم الذي تعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا:" لم أقصد الإهانة كما أشيع عبر السوشيال ميديا، وكانت مجرد دعابة.

وأوضح صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أحترم جميع حضور المهرجانات ولم أقصد التقليل من شأن الفنانين والفنانات.

وأشار إلي أن يهاجم المهرجانات التي لا تقدم أي شيء مفيش للجمهور ولا يخش من ذلك، لكن تصريحاته الأخيرة أخذت على محمل غير صحيح، لافتًا إلى أنه ليس ضد ظهور الفنانات في المهرجانات.

وكان قد برر الفنان محمد صبحي سبب ابتعاده عن التكريم بالمهرجانات الفنية بسبب عدم إمتلاكه لمايوه حسبما قال.