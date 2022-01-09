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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيما 2.. قصة مشروع عملاق شاهد على ميلاد الجمهورية الجديدة بأسوان

مصنع كيما 2 بأسوان
مصنع كيما 2 بأسوان

العصر الذهبي الذي تعيشه مصرنا الحبيبة حاليا في الجمهورية الجديدة مليء بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية والتى تتحدث عن نفسها لتجسد ملحمة جديدة من العمل والإنتاج. 

 

ونلقى الضوء في السطور التالية عبر "صدى البلد " على أبرز المشروعات التنموية في الجمهورية الجديدة، وهو مشروع مصنع كيما 2، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضى، لتنطلق عجلة التنمية من أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء.

 

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وقال المهندس محمد حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيما إنه يعتبر من قلاع الصناعة فى مصر خلال الفترة القادمة، نظراً لاستخدام معدات وآلات حديثة مواكبة للتطور التكنولوجى فى مجال الصناعات الكيماوية فى العالم.

 

فيما يقام مشروع مصنع كيما 2 على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في صعيد مصر، فيما تبلغ تكلفته الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه.    

 

وعن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد فإنها تبلغ 1200 طن / يوم من الأمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا يصدر 45 % منها للأسواق الخارجية، بجانب 55 % للأسواق المحلية.  

 

ويساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة، فيما يقوم حالياً بالتصدير لقرابة الـ20 دولة حول العالم ما بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وافريقيا، حيث وفر المصنع الجديد نحو ألفين فرص عمل دائمة وأكثر من 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الانشاءات، كما يساهم بشكل رئيسى من خلال توريد 51% من إنتاج مصانع " كيما" لوزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي تحديداً.   

 

وفي نفس السياق أشار الدكتور مهندس حجازى محمد مدير عام مصانع الأمونيا والمرافق بمصانع كيما إلى أن بأن عمليات التطوير المتتالية شهدها مصنع كيما القديم حيث تم تطوير الغلايات به للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ثم تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات، لإنشاء مصنع كيما2 الجديد للعمل بالغاز الطبيعي. 

 

وأوضح حجازى محمد بأن شركة كيما تعد من الشركة العريقة تعد من الشركات الرائدة فى صناعة الأسمدة حيث أنه تم تأسيس الشركة عام 1956م، وقام بافتتاحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم دخول الغاز الطبيعي لمصانع كيما عام 2009 .

 

هذا وأشاد أهالى أسوان بالاهتمام المتواصل للرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد، ومن بينه أسوان، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التى سيكون لها مردود إيجابى بكل تأكيد، فضلاً عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"  التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".  

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