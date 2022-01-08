كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديدhttps://www.elbalad.news/5117691 من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

على بدرخان

اُصيب المخرج الكبير علي بدرخان، بفيروس كورونا المستجد وتم الإعلان عن إصابته خلال جائزة ساويرس الثقافية.

على بدرخان

ابنة خالد سليم

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم «ستوري» لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، معلنة عن إصابة ابنتهما «خديجة» بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجة خالد سليم عبر ستوري انستجرام: «خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء».

خالد سليم

منة عدلي القيعي، و إيهاب عبد الواحد

علم صدى البلد أن الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن إيهاب عبد الواحد، قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

فايا يونان

أعلنت الفنانة السورية فايا يونان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ونشرت فايا يونان عبر خاصية ستورى علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت فيه " بعد سنتين من جائحة كورونا وجرعتين من اللقاح صار عندي كورونا ".

وتابعت :" صح الأعراض محمولة ومش خطيرة، ومثل أي إنفلونزا، بس لا يعني إنها مش سئيلة.. انتبهوا على حالكم، يمكن لو مو آخذة اللقاح كانت هتكون لسه أقسى".

فايا يونان

أحمد حاتم

أكد الفنان أحمد حاتم إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، ليلحق حاتم بعدد كبير من النجوم الذين كشفوا عن إصابتهم مؤخرا.



أحمد حاتم

مها الصغير

كشفت الإعلامية مها الصغير ؛ زوجة الفنان أحمد السقا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مها الصغير تعليقا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الاخر بالفيروس أنها ايضا أصيبت بالفيروس.

مها الصغير

عمرو أديب ولميس الحديدى

أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا