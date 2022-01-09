نشرة أخبار البرلمان| الإيداع في مصحة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الانتحار.. رئيس حقوق النواب يشيد بمشروعات حياة كريمة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال العناوين التالية:

شادي الكردي: رصيد مصر الحضاري والإبداعي يمكّنها من تنظيم منتدى الشباب بحرفية



الإيداع في مصحة 3 سنوات وغرامة50 ألف جنيه عقوبة الانتحار.. تعديل تشريعي

العقوبة تصل إلى "المؤبد".. موظف وحدة محلية يساعد في بناء عقار مخالف



لـ الصنايعية.. تعرف على شروط ورسوم مزاولة الحرف بقانون العمل الجديد



برلماني يتقدم بتعديل تشريعي لمواجهة انتشار الانتحار

وكيل زراعة البرلمان: استخدام السماد العضوي يدعم المزارعين في تقليل تكلفة الإنتاج

التنسيقية: تصوير فيديوهات لمسار عمل حياة كريمة بعدة لغات لعرضها بالمحافل الدولية

برلماني: مشروعات حياة كريمة تأتي في صميم مفهوم حقوق الإنسان