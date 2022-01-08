ريال مدريد ضد فالنسيا.. بنزيما يمنح الملكي التقدم بالشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه فالنسيا بهدفا دون رد بالشوط الأول، على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول لصالح ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما من نقطة الجزاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويسعى ريال مدريد، في مباراة اليوم، لاستعادة توازنه ونغمة اللانتصارات، بعد الخسارة الأخيرة أمام خيتافي 1-0، في الجولة الماضية.

ويعود البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة اليوم أمام فالنسيا، بعد تغلبه على فيروس كورونا.