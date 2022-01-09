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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مصر القديمة، تجديد حبس، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة.

وفي وقت سابق  قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطا إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف"، وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبي محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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