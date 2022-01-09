محمد جاد : الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم منصة دولية

قال الإعلامى محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد، إن الأجواء فى مدينة شرم الشيخ سياحية من الدرجة الأولى بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بداية من غد الاثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محمد جاد ، خلال تقديمه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن الثلاث النسخ السابقة من منتدى شباب العالم استضافتها مدينة شرم الشيخ خرجت جميعها بتوصيات صاغها الشباب وعملت الدولة المصرية على تنفيذها بكافة المجالات .

وأشار محمد جاد ، إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاثة السابقة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب .