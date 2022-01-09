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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد جاد : الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم منصة دولية

محمد جاد
محمد جاد

قال الإعلامى محمد جاد  مقدم برنامج صباح البلد، إن الأجواء فى مدينة شرم الشيخ سياحية من الدرجة الأولى بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بداية من غد الاثنين  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف محمد جاد  ، خلال تقديمه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن الثلاث النسخ السابقة من منتدى شباب العالم استضافتها مدينة شرم الشيخ خرجت جميعها بتوصيات صاغها الشباب وعملت الدولة المصرية على تنفيذها بكافة المجالات .

وأشار محمد جاد ، إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاثة السابقة لمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب . 

 

محمد جاد التنمية الدولة المصرية مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم الدرجة الاولي

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