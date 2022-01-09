عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات.. أبرز تصريحات مفيد فوزي في «كلام الناس»

مفيد فوزى
مفيد فوزى

حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر".

 وأثار مفيد فوزى الجدل بعدد من التصريحات نستعرضها من خلال السطور التالية ..

مفيد فوزى : عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات 

كشف فوزي خلال حواره بالبرنامج، عن رأيه في الفنان عمرو دياب، قائلا:" عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات طالما ما شاركش في أعمال قومية".

وأوضح :" علي الحجار قيمة وعبد الحليم حافظ كان أيقونة الشجن، مضيفا:" لا أسمع عمرو دياب هو بالنسبة لي مجرد عضلات وظريف".

مفيد فوزى : محدش من ممثلين الجيل الحالى بيضحكني

تحدث مفيد فوزي عن اكثر ممثل قادر علي جعله يضحك، من بين عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم، قائلا:" الضحك عند عادل إمام ضحك الموقف وليس ضحك الشقلباظ وهو ربنا خلقه كده".

وأكمل:" عادل إمام سيظل أيقونة الضحك والضحكة الصافية الأكبر، مضيفا:" مفيش حد من ممثلين الجيل الحالي بيخليني أضحك".

مفيد فوزى : الفنان اللى بيجرى وراء التريند نجاحه مزيف 

قال فوزي خلال حواره بالبرنامج:" التكنولوجيا غيرت الكثير والتريند سر مآسي الحياة، مضيفا: "الفنان إللي بيجري ورا التريند نجاحه مزيف ولازم يتعلموا من محمد صلاح".

ولفت مفيد فوزي إلي أن التكنولوجيا والسوشيال ميديا لعبت دورا كبير في كشف الأسرار ونشر  والفضائح.

مفيد فوزى:عانيت من كلام الناس

وقال فوزي خلال حواره بالبرنامج: "مفيش كتالوج للمصريين، وكلام الناس أمس كان كلاما هينا وخفيفا على القلب لا يوجد فيه شيء من الأسرار والفضائح، ولكن كلام الناس الآن فيه ما يسمى بثقافة الفضائح والنميمة"، لافتا إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب.

وأردف: "عانيت كثيرا من كلام الناس، ولكني لم ألتفت أبدا إلى الخلف فعشت حياتي كلها أنظر أمامي ممسكا بقلمي الذي يعيش دفء أصابعي".

وأكمل: “خلافات النجوم دلوقتي فقدت عذريتها وأصبحنا نعيش قلة حياء علانية”، معقبا: "حياة المشاهير من قبل كانت المسائل تدور حول (الهمس) ولم نعرف أبدا علانية الأسرار بين الأزواج بين المشاهير".

الفنان عمرو دياب الإعلامى مفيد فوزى اعمال مفيد فوزى قناة ام بى سى مصر مقدمة برنامج كلام الناس الاعلامية ياسمين عز

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

بهاء سلطان يطرح أغنية ده حب ولا .. غدا

أخبار الفن | تشيع جثمان الراحلة مها أبو عوف .. وفاة والد المطرب الشعبى شيكو

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

سابنى هو كمان ..وفاة والد المطرب الشعبى شيكو

مها أبو عوف.. انتهاء صلاة الجنازة والجثمان يصل مثواه الأخير

وزيرة الثقافة ناعية مها أبو عوف: حققت نجومية من نوع خاص

سوسن بدر تنعي الراحلة مها أبو عوف : «مع السلامة يا حبيبتي»

ترشيحاتنا

الصحة: فحص 151 ألف مواطن ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

الحبس 15 عامًا.. اقتراح برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت

رئيس الوزراء يتابع موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية

بالأسماء .. مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بطريق الفيوم

تطبيق المراسلة الآمنة سيجنال يتيح ميزة العملات المشفرة

عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ "صدى البلد" سر تواجده بمستشفى عزل العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد الكف.. شاهد.. ولادة أصغر رضيعة في الشهر السادس|صور

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

فيديو

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

دار الأيتام كانت مثالية.. تعليق وزيرة التضامن على قضية محمد الأمين

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ