عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات.. أبرز تصريحات مفيد فوزي في «كلام الناس»

حل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر".

وأثار مفيد فوزى الجدل بعدد من التصريحات نستعرضها من خلال السطور التالية ..

مفيد فوزى : عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات

كشف فوزي خلال حواره بالبرنامج، عن رأيه في الفنان عمرو دياب، قائلا:" عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات طالما ما شاركش في أعمال قومية".

وأوضح :" علي الحجار قيمة وعبد الحليم حافظ كان أيقونة الشجن، مضيفا:" لا أسمع عمرو دياب هو بالنسبة لي مجرد عضلات وظريف".

مفيد فوزى : محدش من ممثلين الجيل الحالى بيضحكني

تحدث مفيد فوزي عن اكثر ممثل قادر علي جعله يضحك، من بين عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم، قائلا:" الضحك عند عادل إمام ضحك الموقف وليس ضحك الشقلباظ وهو ربنا خلقه كده".

وأكمل:" عادل إمام سيظل أيقونة الضحك والضحكة الصافية الأكبر، مضيفا:" مفيش حد من ممثلين الجيل الحالي بيخليني أضحك".

مفيد فوزى : الفنان اللى بيجرى وراء التريند نجاحه مزيف

قال فوزي خلال حواره بالبرنامج:" التكنولوجيا غيرت الكثير والتريند سر مآسي الحياة، مضيفا: "الفنان إللي بيجري ورا التريند نجاحه مزيف ولازم يتعلموا من محمد صلاح".

ولفت مفيد فوزي إلي أن التكنولوجيا والسوشيال ميديا لعبت دورا كبير في كشف الأسرار ونشر والفضائح.

مفيد فوزى:عانيت من كلام الناس

وقال فوزي خلال حواره بالبرنامج: "مفيش كتالوج للمصريين، وكلام الناس أمس كان كلاما هينا وخفيفا على القلب لا يوجد فيه شيء من الأسرار والفضائح، ولكن كلام الناس الآن فيه ما يسمى بثقافة الفضائح والنميمة"، لافتا إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب.

وأردف: "عانيت كثيرا من كلام الناس، ولكني لم ألتفت أبدا إلى الخلف فعشت حياتي كلها أنظر أمامي ممسكا بقلمي الذي يعيش دفء أصابعي".

وأكمل: “خلافات النجوم دلوقتي فقدت عذريتها وأصبحنا نعيش قلة حياء علانية”، معقبا: "حياة المشاهير من قبل كانت المسائل تدور حول (الهمس) ولم نعرف أبدا علانية الأسرار بين الأزواج بين المشاهير".