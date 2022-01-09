عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ "صدى البلد" سر تواجده بمستشفى عزل العجوزة

كشف الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عن تفاصيل تواجده فى مستشفى العزل العجوزة منذ يومين تقريبا حيث ترددت أنباء عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أننى بصحة جيدة وأجريت مسحتين وحتى الآن لم أصب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة : أن ما يتردد ليس له أساس حيث دخلت المستشفى واجريت مسحتين ولكن لا أشعر بأى أعراض تخص كورونا حيث إننى اتمتع بتنفس جيد ودرجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وأوضح عبدالرحمن أبو زهرة : شعرت ببعض الإعياء وتم نقلى الى المستشفى وأجريت بعض الفحوصات الطبية بشكل عام وجاءت النتائج جيدة.



اكتئاب عبدالرحمن أبو زهرة

تحدث أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن سبب تصريح والده بشعوره بالاكتئاب مؤخرًا.

وقال أحمد عبدالرحمن أبو زهرة إن ذلك بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء فى الدراما أو الأفلام، قائلا: "هو وضح أكتر من مرة أن السبب في دا هو فترة قاعدته في البيت بسبب كورونا وحرصه منها، بالإضافة لأنه من شريحة عمرية معينة ممكن تأثر عليه الكورونا"، والسبب الآخر هو وفاة زوجته أخر العام السابق وتأثره بوفاتها جدا نفسيا ومعنويا.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الأن فى عمر الـ 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، متابعا أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدر كبير من الاحترام.

وتابع عبدالرحمن أبو زهرة : "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان إن كان جوا مصر أو خارجها فى العالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا أنى ابنه بيكون فيه كمية الحب والاحترام والعرفان بالجميل منهم"، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا قدوة له.

وأشار عبدالرحمن أبو زهرة إلى أنه هو وأخواته تعلم من والده معانى كبيرة وعديدة منه ومنها كيفية حب الناس للشخص ومساعدتهم وأن يكون صادق فى اى شئ يفعله، متابعا أنه مثل الشجرة الكبيرة التى تضلل لهم الطريق.